TMW Juventus, esami finiti per Vlahovic: tanti tifosi ad aspettarlo, adesso si attende il report

Accertamenti finiti per Dusan Vlahovic, due giorni dopo l'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo in lacrime nella gara contro il Cagliari. Ad aspettarlo, fuori dal JMedical, c'erano numerosi tifosi bianconeri, che l'hanno incoraggiato e ne hanno anche approfittato per scattare qualche foto insieme. Si attendono ora comunicazioni ufficiali de parte della Juventus sulle condizioni fisiche dell'attaccante serbo.

Calendario fitto e complesso per la Juve

Un infortunio, confermato anche dallo stesso Spalletti nel post gara, che complica e non poco il momento della Juventus, visto che da ora a fine anno i bianconeri dovranno scendere in campo ben sei volte tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Martedì la sfida all'Udinese agli ottavi della competizione nazionale, poi il Napoli al Maradona in Serie A domenica prossima, prima del Pafos in Europa il 10 dicembre e la sfida al Bologna del 14. Il sabato successivo altro match complicatissimo contro la Roma allo Stadium e infine la gara contro il Pisa in trasferta che chiuderà il 2025 della Juve, il 27 dicembre. Tante partite e la speranza che l'infortunio sia meno grave di quello che si possa pensare in questo momento perché altrimenti sarà un vero e proprio macigno da mandare giù per il giocatore, per Spalletti e per tutta la Juventus.

Il calendario della Juve fino a fine anno

Juventus-Udinese: Coppa Italia, martedì 2 dicembre ore 21

Napoli-Juventus: Serie A, domenica 7 dicembre ore 20.45

Juventus-Pafos: Champions League, mercoledì 10 dicembre ore 21

Bologna-Juventus: Serie A, domenica 14 dicembre ore 20.45

Juventus-Roma: Serie A, sabato 20 dicembre ore 20.45

Pisa-Juventus: Serie A, sabato 27 dicembre ore 20.45