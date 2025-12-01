Serie B, designato l'arbitro per il recupero della 10ª giornata in programma giovedì
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il recupero della decima giornata di campionato in programma giovedì 4 dicembre:
Juve Stabia-Bari
Direttord di gara: Rosario Abisso
Assistenti: Fontani - Catallo
IV° Ufficiale: Luongo
VAR: Santoro
AVAR: Ghersini
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Serie A
L'ex arbitro Minelli: "Totale confusione tecnica all'interno del gruppo AIA. Cose difficili da spiegare"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile