Serie B, Bedin sugli stadi: "Impegno assieme alla FIGC. Non si può più rimandare"

Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva nel giorno dei 15 anni dell’emittente parlando della crescita del campionato cadetto e delle iniziative future per renderlo ancora più competitivo.

Su come sta la B: “Sta bene, sportivamente continua a confermare le caratteristiche di campionato equilibrato e combattuto. L’anno scorso è stato il torneo col minor numero di punti fra al 5° e la 17°. Le piazze sono importanti, in continuità con il passato: ospitiamo grandi città con tradizione e storia accanto a realtà appena affacciatesi con comunità nuove, la B che regala emozioni ogni weekend”.

Sui giovani: “Una caratteristica che ci portiamo dietro volentieri, 2/3 delle risorse per i club derivano dalla presenza in rosa dei giovani e dai loro minuti in campo. È una missione che le leghe dietro la A devono intensificare, dando spazio ai giovani talenti. Possiamo dare quasi il 50% dei calciatori nazionali in Under 21 e 20 e questa è la strada da percorrere e intensificare con nuove idee e contributi”.

Sugli impianti: “Il tema è atavico, siamo rimasti forse l’ultimo Paese a non avere avuto la riqualificazione strutturale che permettesse asset importanti per i club. Il progetto a Venezia è stato appena presentato, Catanzaro sta ristrutturando il Ceravolo, Palermo ed Empoli hanno in programma lavori importanti. Ci stiamo muovendo per colmare il gap con gli altri Paesi. Dobbiamo impegnarci come sistema e la FIGC vuole remare insieme verso la riqualificazione nel minor tempo possibile. È un passo che non si può più rimandare”.

Sulle parole di Gravina: “Al di là del tema specifico su retrocessioni e promozioni ci sia un terreno fertile relazionale fra il presidente federale e i componenti del consiglio. C’è stima, rispetto e una visione complessiva da sfruttare per trovare assieme soluzioni. Il vero problema è la sostenibilità economico-finanziaria e serve una visione a medio-lungo termine, capendo dove vogliamo portare il sistema sportivo nei prossimi anni”.