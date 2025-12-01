Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese

Agli archivi anche le partite della domenica della 13^ giornata di Serie A, con una sola partita al termine delle danze. C'è stato un cambio della guardia al comando: la Roma, che era capolista in solitaria, ha dovuto cedere lo scettro a un'accoppiata composta dal Napoli, contro cui ha perso 1-0 nella sfida serale dell'Olimpico, e dal Milan. L'Inter, non senza un po' di fatica, riesce a espugnare 2-0 il campo di Pisa, portandosi quindi alla pari dei giallorossi a -1 dalla vetta e costringendo a la compagine toscana a rientrare in zona retrocessione. Questo anche perché il Lecce, nel match dell'ora di pranzo al Via del Mare, era riuscito ad avere la meglio per 2-1 nei confronti del Torino. Nell'altra sfida della domenica, l'Atalanta coglie il primo successo in campionato con Palladino, che si aggiudica la sfida dell'ex contro la Fiorentina, sempre ultima in classifica alla pari con l'Hellas Verona.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata, quando manca solo Bologna-Cremonese alla conclusione della 13^ giornata:

Milan 28 punti (13 partite giocate)
Napoli 28 (13)
Inter 27 (13)
Roma 27 (13)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Atalanta 16 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (13)
Lecce 13 (13)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Fiorentina 6 (13)
Hellas Verona 6 (13)

Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Cremonese (fischio d'inizio alle ore 20:45).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.

