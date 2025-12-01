Yildiz batte il record di Del Piero. Ma Pinturicchio ha numeri migliori nelle prime 101 in bianconero

Kenan Yildiz prova a prendersi definitivamente la Juventus sulle spalle. Dopo l'ingresso spacca partita a Bodo e la doppietta decisiva contro il Cagliari, il talento turco sta cercando di alzare ulteriormente il proprio livello di gioco. Intanto, con i due gol segnati ai sardi, il numero 10 ha tagliato il traguardo dei 20 gol in bianconero (21, per la precisione). Yildiz è arrivato a questo obiettivo a 20 anni e 209 giorni, superando anche il suo modello Alessandro Del Piero che per segnare gli stessi 20 gol ci aveva messo 134 giorni in più.

Un dato che testimonia l'impatto del numero 10 sulla Juventus, anche se allargando l'inquadratura si nota come lo stesso Del Piero avesse numeri leggermente migliori in fatto di gol e assist per partite giocate. Nello specifico Yildiz è a quota 101 presenze con la Juventus, arco temporale in cui ha messo a segno 21 gol e 16 assist.

Prendendo lo stesso parametro, ovvero 101 partite giocate con la maglia bianconera sulle spalle, di vede come Del Piero avesse infatti segnato 29 gol e messo a referto 21 assist. Numeri comunque abbastanza in linea, a dimostrazione di quanto il talento del turco possa essere paragonato a quello di un calciatore che ha segnato in modo indelebile la storia della Juventus.