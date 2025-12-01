Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta

Il Napoli si prende la scena all’Olimpico, vince 1-0 contro la Roma e torna in vetta alla classifica — stavolta in coppia con il Milan — al termine di una sfida intensa, nervosa, ma perfettamente interpretata dalla squadra di Antonio Conte. I tre punti pesano come macigni: non solo perché spingono i giallorossi giù dal primo posto, ma anche perché certificano la crescita di un Napoli sempre più calato nella mentalità del suo allenatore.

Decisivo ancora una volta David Neres, al terzo gol in tre partite. È lui a firmare, nel primo tempo, la rete che basta agli azzurri per espugnare l’Olimpico. La Roma, priva di Gasperini in panchina, è apparsa meno intensa e meno lucida del solito, collezionando errori pesanti nei fraseggi e non riuscendo mai davvero a trovare continuità nei propri attacchi. Il Napoli, invece, ha mostrato compattezza, organizzazione e un livello di aggressività che ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Conte, nel post-partita, ha sottolineato la prestazione di carattere dei suoi: “Venire a Roma e farlo con autorità non era semplice. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi, e lo hanno fatto”. Nonostante le numerose assenze e una situazione numerica complicata a centrocampo, il tecnico azzurro resta fiducioso ma pragmatico: “Dovremo fare di necessità virtù ancora per un po’. Ho bisogno di tutti, anche dei giovani come Vergara. Ma la squadra sta mostrando entusiasmo, voglia e determinazione: questo non dobbiamo perderlo mai”. Una notte da leoni. nella tana dei dei lupi, per il Napoli, che vince con merito, convince e lancia un messaggio forte alla Serie A: il gruppo di Conte c’è, e vuole restarci fino alla fine.