Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club

Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del clubTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 11:21Serie B
Claudia Marrone

La notizia era già nell'aria, adesso arriva anche l'ufficialità, perché l'Empoli ha optato per l'esonero di Alessio Dionisi, secondo tecnico stagionale della formazione azzurra. Di seguito la nota del club toscano:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

Articoli correlati
Empoli, scelto Caserta per la panchina: ha firmato un contratto fino a fine stagione... Empoli, scelto Caserta per la panchina: ha firmato un contratto fino a fine stagione
Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko... Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko
Empoli, Dionisi: "Quando hai paura di prendere gol, lo prendi. Primo gol loro assurdo"... Empoli, Dionisi: "Quando hai paura di prendere gol, lo prendi. Primo gol loro assurdo"
Altre notizie Serie B
Empoli, scelto Caserta per la panchina: ha firmato un contratto fino a fine stagione... UfficialeEmpoli, scelto Caserta per la panchina: ha firmato un contratto fino a fine stagione
Panchine Serie B 2025/26: dopo la Samp, è al volta dell'Empoli. Esonerato Dionisi... Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: dopo la Samp, è al volta dell'Empoli. Esonerato Dionisi
Il Palermo di Inzaghi come il Pisa dello scorso anno: ma potrebbe non bastare per... Il Palermo di Inzaghi come il Pisa dello scorso anno: ma potrebbe non bastare per la A
Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club UfficialeTanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club
Artistico: "Non potevo trovare un posto migliore dello Spezia. Lazio? Ora non ci... Artistico: "Non potevo trovare un posto migliore dello Spezia. Lazio? Ora non ci penso"
Una salvezza per due: Ballardini e Tutino si giocano l’Avellino nelle prossime 9... Una salvezza per due: Ballardini e Tutino si giocano l’Avellino nelle prossime 9 gare
Il Bari prova a ricompattarsi in vista della Reggiana: scatta il ritiro a Matera Il Bari prova a ricompattarsi in vista della Reggiana: scatta il ritiro a Matera
Da Pirlo a Gregucci-Foti, in tre stagioni sono già sei i cambi in panchina della... Da Pirlo a Gregucci-Foti, in tre stagioni sono già sei i cambi in panchina della Sampdoria
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
4 Lazio, Sarri: "Sono tornato per il popolo e mi ritrovo lo stadio tutto vuoto"
5 L'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Scamacca per il salto di qualità anche in Europa. Con la maglia da titolare dell'Italia sullo sfondo
Immagine top news n.1 Milan-Parma, possibile asse di mercato: Troilo, Pellegrino e i giovani Comotto e Camarda. Gli scenari
Immagine top news n.2 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.3 Lazio, l'ultimo grido d'aiuto di Sarri dopo un mese di silenzio della società
Immagine top news n.4 Tutti i risultati della 28^ giornata di Serie A e la classifica. Grandi lotte, da cima a fondo
Immagine top news n.5 Atalanta, altra impresa richiesta in Champions. Il livello si alza: dopo il Dortmund, c'è il Bayern
Immagine top news n.6 Un rinnovo che non sembra più così impossibile: Vlahovic e la Juventus più vicini a dirsi sì
Immagine top news n.7 Sarri: "Non so quale sarà il mio futuro. Questa Lazio per essere all'altezza va rinforzata"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan cinico, Inter in calo ma lo Scudetto al 90% è suo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oltre le polemiche, Edoardo Motta si gode il momento. Il portierino è già nella storia della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo ko senza Pinamonti, Grosso: "È pesante quando ti mancano giocatori di qualità"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Bernardeschi assicura: "Voglio la finale di E. League. Orsolini? Dualismo sano"
Immagine news Serie A n.4 Polverosi sul CorSport: "Lazio, ci manca solo che si fermi per infortunio anche il magazziniere"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, la nuova via per vincere: investimenti, ma con un taglio ad età ed ingaggi
Immagine news Serie A n.6 Da Oddo a Mihajlovic e non solo. Marusic entra nel club dei difensori goleador della Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Media punti dimezzata e un 2026 da incubo. Il ritorno di Dionisi a Empoli non ha funzionato
Immagine news Serie B n.2 Empoli, scelto Caserta per la panchina: ha firmato un contratto fino a fine stagione
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: dopo la Samp, è al volta dell'Empoli. Esonerato Dionisi
Immagine news Serie B n.4 Il Palermo di Inzaghi come il Pisa dello scorso anno: ma potrebbe non bastare per la A
Immagine news Serie B n.5 Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club
Immagine news Serie B n.6 Artistico: "Non potevo trovare un posto migliore dello Spezia. Lazio? Ora non ci penso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio salvo con un mese e mezzo di anticipo. Grazie a due derby vinti e tanti giovani
Immagine news Serie C n.2 Ravenna ko ad Ascoli. Mandorlini: "Non abbiamo ancora identità e gioco collaudati"
Immagine news Serie C n.3 Renate a caccia del 2° posto? Magoni: "Sognare, con raziocinio. Ma ci proveremo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Valerio Bertotto esonerato dal Picerno
Immagine news Serie C n.5 Picerno, Bertotto esonerato. Panchina affidata ad interim a Di Deo in attesa di De Luca
Immagine news Serie C n.6 Il Picerno è pronto al ritorno di De Luca in panchina. Niente 'volto nuovo' per il post Bertotto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
Immagine news Calcio femminile n.3 In Italia si torna subito in campo dopo la Nazionale: c'è la Coppa Italia. Non senza polemiche
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”