Ufficiale
Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club
TUTTO mercato WEB
La notizia era già nell'aria, adesso arriva anche l'ufficialità, perché l'Empoli ha optato per l'esonero di Alessio Dionisi, secondo tecnico stagionale della formazione azzurra. Di seguito la nota del club toscano:
"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.
A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
2 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Scamacca per il salto di qualità anche in Europa. Con la maglia da titolare dell'Italia sullo sfondo
Milan-Parma, possibile asse di mercato: Troilo, Pellegrino e i giovani Comotto e Camarda. Gli scenari
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump