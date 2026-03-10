Ufficiale Tanto tuonò che piovve. A Empoli arriva l'esonero di Dionisi: la nota del club

La notizia era già nell'aria, adesso arriva anche l'ufficialità, perché l'Empoli ha optato per l'esonero di Alessio Dionisi, secondo tecnico stagionale della formazione azzurra. Di seguito la nota del club toscano:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".