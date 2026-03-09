Il punto sulla B: trema l'Empoli, Sampdoria in crisi. Pescara da applausi, Bari ko

Il focus odierno sulla serie B parte oggi con un’analisi sulla zona retrocessione che, settimana dopo settimana, sta coinvolgendo sempre più squadre. Tante compagini in pochissimi punti e nessuna squadra che può stare tranquilla, al punto che finanche la dirigenza di una Juve Stabia da tempo in zona playoff fa suonare un campanello d’allarme. E’ per il Pescara la copertina di giornata. 4-0 su un Bari davvero disastroso (Longo in discussione se non vince la prossima?) e conferma del fatto che con Gorgone la squadra gioca benissimo e raccoglie molto meno di quanto meriterebbe. Insigne sta dando un apporto importante soprattutto in termini di personalità, ma l’uomo del momento è quel Di Nardo che sta segnando gol in ogni partita. Non sono fortunatissimi gli abruzzesi, visto che le dirette concorrenti hanno conquistato risultati altrettanto importanti. Il Mantova domina e batte 2-0 una Juve Stabia condizionata dalle assenze, l’Avellino supera per 1-0 il Padova al 92’ con un gol di Russo ma aveva creato i presupposti per portarsi in vantaggio per tutti e 90 i minuti, l’Entella interrompe la striscia super del Sudtirol di Castori vincendo per 0-1 al Druso di Bolzano. Anche lo Spezia, contro ogni pronostico e nonostante lo svantaggio, porta a casa un successo rifilando quattro reti a un Monza che, come detto in diverse occasioni, si ritrova nelle zone nobili della classifica più per le individualità troppo superiori alla media della categoria che per il gioco. Per Donadoni una boccata d’ossigeno fondamentale che gli consente anche di blindare la propria posizione. La Sampdoria, invece, crolla ancora ed è in crisi nera. 3-0 senza appello col Frosinone, performance di basso livello, tifoseria scontenta e preoccupata e tandem Foti-Gregucci fortemente in discussione. C’è chi invoca il ritorno di Evani per riprovare l’impresa come accaduto in modo rocambolesco pochi mesi fa, la società intanto è in silenzio stampa e in giornata sono attese comunicazioni.

Chi ora deve davvero guardarsi alle spalle è l’Empoli. Ennesima gara senza vittorie per i toscani, con Dionisi che resta al suo posto pur non avendo dato alcun apporto alla causa in termini di risultati. A Catanzaro illusorio doppio vantaggio prima del crollo nella ripresa, un 3-2 in rimonta che carica a mille la squadra di Aquilani che ormai è quasi certa di partecipare ai playoff ancora una volta. 0-0 deludente nel derby tra Modena e Cesena, con gli ospiti che confermano di attraversare un momento non semplice sul piano del gioco. Anche la Carrarese ha perso brillantezza: il Palermo ne approfitta e vince in Toscana con la rete del solito Pojhanpalo, con la festa finale sotto il settore ospiti che fa capire quanto tutto l’ambiente creda nella promozione diretta. Per Inzaghi sarebbe la terza in carriera dopo quelle con Benevento e Pisa. 2-0 del Venezia sulla Reggiana, ora impelagata nelle sabbie mobili della classifica e con i tifosi che iniziano a mugugnare.

Risultati

Avellino-Padova 1-0: 90+2' Russo

Spezia-Monza 4-2: 9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli

Sudtirol-Virtus Entella 0-1: 73' Marconi

Venezia-Reggiana 2-0: 15’ Haps, 71’ Doumbia

Modena-Cesena 0-0

Catanzaro-Empoli 3-2: 1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)

Frosinone-Sampdoria 3-0: 25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado

Mantova-Juve Stabia 2-0: 21' Bragantini, 45+2' Mancuso

Carrarese-Palermo 0-1: 19’ Pohjanpalo

Pescara-Bari 4-0: 13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania

Classifica

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 57

Catanzaro 49

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Sudtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 25