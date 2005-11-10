Modena, Galloppa: "È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici"

Orgoglio e commozione nelle parole dell'allenatore del Modena, Daniele Galloppa a fine gara. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale dopo il successo in rimonta contro l'Hellas Verona: “È stata una partita pazzesca e bellissima, i ragazzi sono stati fantastici. Avevo chiesto loro di regalarmi le stesse emozioni di tre settimane fa, ma sono andati persino oltre. All’intervallo ho detto alla squadra di non staccare la spina, di continuare a spingere e crederci. Con i cambi ci siamo sbilanciati in avanti e il campo ci ha premiati: è un successo strameritato. Un plauso speciale va ai nostri tifosi, semplicemente meravigliosi: avere un pubblico del genere è un privilegio e vogliamo continuare a trascinarli con noi.”