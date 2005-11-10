Successo netto e mai in discussione per il Como sulla Juventus nel posticipo domenicale del 13° turno di Serie A: i lariani sfruttano la superiorità numerica e fanno propri i tre punti dominando la partita e andando a segno con gli assi dell'attacco. Ovviamente Nico Paz e poi Douvikas, con una doppietta che ricorda a tutti quanto sia fondamentale l'apporto del greco nei successi della squadra. Fabregas dunque sale a 29 e tiene il passo delle prime tre, la Juve crolla a 14 punti di distanza dalla vetta, un dato incredibile.

La classifica aggiornata

Lazio 35 (13 partite giocate)

Roma 33 (13)

Inter 32 (13)

Como 29 (13)

Milan 27 (12)

Frosinone 23 (13)

Juventus 21 (13)

Bologna 19 (13)

Napoli 19 (13)

Cagliari 16 (12)

Genoa 16 (13)

Atalanta 15 (12)

Torino 14 (13)

Monza 10 (13)

Lecce 10 (12)

Fiorentina 9 (13)

Udinese 9 (13)

Sassuolo 9 (13)

Parma 8 (13)

Venezia 7 (13)