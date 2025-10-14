Chichizola: "Questo Modena somiglia al mio Parma. Vogliamo lasciare un segno sulla B"

Il portiere del Modena Leandro Chichizola nella serata di ieri è stato ospite della trasmissione ‘Gialli di Sera’ su TRC parlando di vari argomenti a partire dall’ottimo avvio di stagione: “Siamo una squadra difficile da battere, un gruppo molto buono dove ognuno sa cosa deve fare in campo e questo è molto importante. Dobbiamo continuare su questa strada che ci sta portando punti, ma senza guardare tanto al risultato perché abbiamo le idee chiare e cerchiamo di essere protagonisti. L’obiettivo è lasciare un segno nel campionato, siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo stare attenti ai problemi che ci potrebbero essere più avanti. - prosegue ancora l’argentino – Le favorite per la promozione sono Palermo e Venezia”.

L’estremo difensore parla poi della sfida ai rosanero siciliani che metterà in palio il primo posto momentaneo: “Andremo al Barbera con le nostre armi per provare a fare la nostra partita. Sappiamo che il Palermo ha giocatori importanti e di categoria, che in casa è ancora più forte, ma noi cercheremo di fare una grande partita con umiltà e piedi per terra. Resta comunque una gara come le altre che mette in palio tre punti. - prosegue Chichizola soffermandosi su Palumbo - L’ho conosciuto quest’estate, è un bravo ragazzo e sicuramente adesso che ha cambiato squadra farà di tutto per difendere il Palermo. Speriamo di limitarlo”.

Il portiere si sofferma poi su similitudini e differenze con il Parma con cui conquistò la promozione in Serie A: “Quella squadra era abbastanza simile a questo Modena, anche quell’anno segnammo tanti gol. La nostra squadra è più solido difensivamente, è più squadra, mentre nei ducali c’erano individualità più forti. - prosegue ancora Chichizola come riporta Parlandodisport.it soffermandosi sull’arrivo al Modena -Ho conosciuto da giocatore Catellani e da due-tre anni mi proponeva di venire qui. Quest’anno ho parlato con lo Spezia, ho deciso di venire a Modena e le due società hanno trovato un accordo”.