Palermo, ansia per Bani: il difensore in dubbio per la sfida con il Modena
Fiato sospeso in casa Palermo per le condizioni di Mattia Bani.
Il difensore rosanero è uscito al 21’ del primo tempo nella gara contro lo Spezia, disputata sabato scorso al “Picco”, a causa di un problema muscolare. Nelle prossime ore, riporta il Corriere dello Sport, si conoscerà l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza nella prossima sfida casalinga contro il Modena, in programma al “Barbera” dopo la sosta, è fortemente in dubbio.
L’auspicio dello staff tecnico e medico è che lo stop non sia di lunga durata. Anche nell’ipotesi di un’assenza contro gli emiliani, infatti, il centrale potrebbe rientrare per le gare successive. L’obiettivo è evitare un nuovo caso come quello di Filippo Ranocchia, fermo per tre partite ma ormai prossimo al rientro proprio per la sfida del 19 ottobre contro i Canarini.
