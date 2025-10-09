Magnani: "Alla Reggiana per la famiglia. Grazie Palermo! Faccio il tifo per te"

L'addio per motivi familiari fra Giangiacomo Magnani e il Palermo ha cambiato le carte in tavola, per quanto riguarda il mercato. Ad approfittarne è stata la Reggiana che si è portata a casa un difensore di altissimo profilo per la Serie B:

"Ho sempre avuto l’idea di vestire la maglia granata prima o poi dopo le giovanili - racconta lo stesso giocatore nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport -. Il mio arrivo è per motivazioni familiari, ho messo davanti a tutto un grave problema di salute in famiglia. Avvicinarmi era fondamentale.

Obiettivo salvezza? Obbligatorio. Conosciamo la B, oggi ha un volto e domani un altro. Non possiamo rilassarci e dobbiamo lavorare. Ogni punto dopo la salvezza sarà una buona cosa, ma prima viene quella".

Alla domanda se il 'suo' Palermo sia la squadra da battere in cadetteria, l'ex rosanero spiega: "Sì, è organizzato e molto forte con dei rivali di spessore. Faccio il tifo per loro e colgo l’occasione per ringraziarli, dicendogli che sono al loro fianco".