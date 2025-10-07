Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia

Le condizioni di Mattia Bani tengono in apprensione il Palermo e il tecnico Filippo Inzaghi in vista del proseguo del campionato dopo la pausa per le nazionali. Il difensore era infatti uscito dopo una ventina di minuti dal Picco durante la sfida contro lo Spezia per un problema muscolare che deve essere ancora valutato.

Nella giornata di domani il classe ‘91 si sottoporrà a esami strumentali per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero con la società rosanero che, come riporta il Giornale di Sicilia, spera di recuperarlo per la sfida contro il Modena in programma il 19 ottobre. Una data quella che dovrebbe vedere anche il ritorno fra i disponibili del centrocampista Filippo Ranocchia che ha già ripreso a correre e presto potrebbe unirsi ai compagni.