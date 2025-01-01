Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop

È più grave del previsto l’infortunio che il centrale difensivo Mattia Bani ha accusato nel corso della sfida contro lo Spezia. Come riferito dal club rosanero infatti il calciatore ha riportato “un’elongazione all’arto inferiore sinistro” che dovrebbe tenerlo ai box fino alla prossima pausa per le nazionali, ovvero un mese.

Il classe ‘93 dunque non salterà solo il prossimo match contro il Modena, come sembrava in un primo momento, ma anche quelli contro Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia, anche se il club e il tecnico Inzaghi sperano che una buona risposta di Bani alle terapie riabilitative possa accorciare un po' i tempi di recupero. Una situazione da valutare per non correre rischi di ricadute peggiori alla gamba sinistra. Un’assenza importante per il Palermo visto che Bani finora aveva sempre giocato da titolare restando in campo per tutta la gara fino all’incontro del Picco dove la sua gara durò solamente 22 minuti. Questo il report dei siciliani:

“Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino sono stati effettuati test atletici, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 8 vs 8 con 3 jolly e small sided games 5 vs 5 con 4 sponde.

Mattia Bani è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.