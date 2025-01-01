Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop

Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stopTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:04Serie B
Tommaso Maschio

È più grave del previsto l’infortunio che il centrale difensivo Mattia Bani ha accusato nel corso della sfida contro lo Spezia. Come riferito dal club rosanero infatti il calciatore ha riportato “un’elongazione all’arto inferiore sinistro” che dovrebbe tenerlo ai box fino alla prossima pausa per le nazionali, ovvero un mese.

Il classe ‘93 dunque non salterà solo il prossimo match contro il Modena, come sembrava in un primo momento, ma anche quelli contro Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia, anche se il club e il tecnico Inzaghi sperano che una buona risposta di Bani alle terapie riabilitative possa accorciare un po' i tempi di recupero. Una situazione da valutare per non correre rischi di ricadute peggiori alla gamba sinistra. Un’assenza importante per il Palermo visto che Bani finora aveva sempre giocato da titolare restando in campo per tutta la gara fino all’incontro del Picco dove la sua gara durò solamente 22 minuti. Questo il report dei siciliani:

“Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino sono stati effettuati test atletici, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 8 vs 8 con 3 jolly e small sided games 5 vs 5 con 4 sponde.

Mattia Bani è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

Articoli correlati
Palermo, ansia per Bani: il difensore in dubbio per la sfida con il Modena Palermo, ansia per Bani: il difensore in dubbio per la sfida con il Modena
Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia... Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia
Palermo, Bani si presenta: "Ho scelto questa piazza per riportarla dove merita" Palermo, Bani si presenta: "Ho scelto questa piazza per riportarla dove merita"
Altre notizie Serie B
Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri... Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan" Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di... Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena
Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori... Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"... Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"
Nuovo Museo del Calcio, presente anche la Serie B. Ospite il presidente Bedin Nuovo Museo del Calcio, presente anche la Serie B. Ospite il presidente Bedin
Bari, Rao: "La vittoria sul Padova ci darà la scossa. SPAL? Sono rimasto spiazzato"... Bari, Rao: "La vittoria sul Padova ci darà la scossa. SPAL? Sono rimasto spiazzato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.1 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.2 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.3 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.4 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.5 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.6 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Altre Notizie n.2 L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Immagine news Serie A n.2 Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.3 Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Immagine news Serie A n.5 Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Immagine news Serie A n.6 Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Immagine news Serie B n.4 Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
Immagine news Serie C n.3 Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Giacca: "Positività come parola d'ordine. Tabbiani troverà la soluzione"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, De Angelis: "Konaté rinnova. Sta dimostrando tutto il suo valore"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, arriva Alessio Luciani in difesa. Accordo fino a giugno 2026
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?