Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
“Dt Meluso: bel lavoro, complimenti. Ora siamo stufi dei tuoi fallimenti! Vattene”. Questo il tono dello striscione che gli ultras del Perugia hanno affisso all’esterno dello stadio Curi, e che è stato poi rimosso nel corso della mattinata, per contestare l’operato del direttore tecnico umbro alla luce di un momento complicatissimo per la squadra.
Il Perugia infatti è attualmente penultimo, ma solo per via di un Rimini appesantito dal -11 in classifica, con solo tre punti, senza vittorie (unica fra le 20 del Girone B di Serie C) e reduce da cinque sconfitte di fila. Il tutto nonostante un cambio in panchina che ha portato l’esperto Piero Braglia a prendere il posto a fine settembre di Vincenzo Cangelosi.
