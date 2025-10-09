Retegui per ora non ha accusato il trasferimento in Arabia: media gol in linea con la Serie A

E' stato uno dei trasferimenti più chiacchierati dell'estate, quello di Mateo Retegui all'Al Qadsiah. Il centravanti italo argentino è finito nel mirino del club saudita e grazie ad una proposta da oltre 60 milioni di euro all'Atalanta e di quasi 20 netti all'anno al giocatore ecco che è stata trovata la quadra di un'operazione irrinunciabile sotto tutti i punti di vista.

Fin qui il centravanti ex della Dea ha continuato a segnare nella sua avventura in Arabia Saudita, un po' come ci aveva abituato nell'ultima stagione di Serie A a Bergamo. Dopo l'esordio sfortunato in Saudi Super Cup con la pesante sconfitta contro l'Al Ahli, Retegui ha messo a segno una decisiva doppietta all'esordio in campionato contro l'Al Najma, partita poi vinta dai suoi per 3-1. Quindi la gara senza acuti con l'Al Hilal di Inzaghi, prima del gol decisivo contro l'Al-Khaleej e dell'ultima sfida giocata contro l'Al-Fateh.

Una trasferimento controverso soprattutto per quel che riguarda la sua posizione nella Nazionale azzurra, ma per il momento il suo esilio dorato non sembra aver impattato sulla titolarità nell'undici di Luciano Spalletti prima e di Gennaro Gattuso poi.

MATEO RETEGUI - AL-QADSIAH

Presenze: 5

Da titolare: 5

Reti: 3

Assist: /