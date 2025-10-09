Attilio Tesser: "Il Mantova può riprendersi. Niente esoneri a ottobre? Da allenatore sono felice"

“Il Mantova ha mantenuto la struttura tecnica che gli aveva permesso di dominare in Lega Pro. Anche se ha cambiato qualche giocatore, resta una squadra dall’identità marcata. Finora ha incontrato qualche difficoltà, ma ha tutti i mezzi per riprendersi”. Il tecnico Attilio Tesser, che ha allenato il club biancorosso nel 2007/08 proprio in Serie B, parla così del difficile momento della squadra di Possanzini.

Tesser poi si sofferma su un dato in controtendenza rispetto agli ultimi 20-30 anni come l’assenza di esoneri in Serie B dopo sette giornate di campionato: “Da allenatore non può che farmi piacere e non credo che ci siano motivazioni economiche alla base di questa tendenza. Mi piace pensare che sia una questione di fiducia nel progetto tecnico. - prosegue il tecnico come si legge sull’edizione on line de La Voce di Mantova - Ora poi c’è la sosta, poteva essere l’occasione giusta per cambiare, invece è diventata un’opportunità per gli allenatori in bilico di correggere i difetti emersi fin qui”.

Tesser fa poi il punto su queste prime giornate con Palermo e Venezia considerate sempre favorite per i primi due posti, un Modena capolista che non lo sorprende e le rivelazioni Avellino e Padova fra le neopromosse. Per l’esperto tecnico è comunque ancora presto per fare bilancio visto che anche una squadra come lo Spezia, attualmente ultimo, può risalire la china e tornare a lottare per le posizioni di vertice.