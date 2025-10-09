Mbangula è forse il vero rimpianto estivo della Juventus. Il Werder fiuta l'affarone

Tra le varie cessioni fatte nello scorso mercato estivo dalla Juventus, quella che oggi ha più delle altre le fattezze del rimpianto è quella di Samuel Mbangula, al netto anche dei problemi di distribuzione nei vari ruoli in attacco. L'esterno offensivo classe 2004 ha salutato a titolo definitivo i bianconeri in cambio di 10 milioni di euro di parte fissa circa, per accasarsi al Werder Brema in Germania.

Al Werder Brema sono già entusiasti del contributo più immediato di Mbangula e sono convinti di aver fatto un affare, prendendolo a tali cifre e pensando alla prospettiva di una ricchissima cessione in futuro. Un acquisto effettuato a fine luglio, che ha permesso al nazionale belga di ambientarsi al meglio. Tanto che, per la 1^ giornata di Bundesliga, è stato subito impiegato da titolare, dopo un primo subentro di mezz'ora in DFB Pokal come debutto. Il primo assist è arrivato al 2° turno, una partita dopo ecco la prestazione migliore fin qui, da un gol e due passaggi vincenti nella trasferta vittoriosa di Mönchengladbach.

Con Tudor alla Juventus non è scattato il giusto feeling che Mbangula aveva con il predecessore Thiago Motta, l'uomo che lo ha lanciato sul palcoscenico. Il possibile affare a basso costo era stato fiutato anche dal Bologna, bruciato però sul tempo dai tedeschi del Werder, che ora si gustano Mbangula.

SAMUEL MBANGULA - WERDER BREMA

Presenze: 6

Da titolare: 5

Reti: 2

Assist: 3