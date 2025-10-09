Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"

Arrivano dal ritiro della Nazionale italiana U20 impegnata in questi giorni nel Mondiale di categoria in corso in Cile le parole di Mattia Liberali, centrocampista offensivo di proprietà del Milan, ceduto in estate al Catanzaro.

"L'esordio con la Prima Squadra rossonera? È stato uno dei giorni più belli della mia vita, se non il più bello - si legge su Cronache di Spogliatoio -. Ho cercato di vivermi a pieno tutto, godermi ogni momento. Addirittura la curva mi ha fatto anche un coro nel riscaldamento, ci ho messo un po’ di giorni per realizzare tutto. Il Milan è stata come una seconda casa. Resta un affetto profondo perché sono arrivato che ero un bambino e da rossonero ho vissuto esperienze magnifiche.

Non ho alcun rimpianto per come è andata a finire, sono stati anni bellissimi ma credo fosse arrivato il momento di una nuova sfida. Mi ha sempre affascinato, soprattutto quando ci ho giocato a marzo con la Nazionale U19. Mi sono trovato bene con l’ambiente, i tifosi, la città. Poi il mister Aquilani e il direttore Polito mi hanno convinto, hanno un bel progetto che punta tanto sui giovani e sul giocare a calcio ma sempre con la voglia di vincere. Non ho dubitato neanche un secondo quando mi hanno detto Catanzaro".