Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"

"Questa stagione abbiamo un gruppo squadra forte, unito e tecnicamente valido; daremo il massimo ogni partita per arrivare il più in alto possibile". Il centrocampista del Venezia Mattia Compagnon ha parlato così nel corso della serata di ieri durante un incontro con i tifosi del Club Alta Marea a Venezia a cui hanno preso parte anche il direttore tecnico Cristian Molinaro e il difensore Bartol Franjic,

"Giorno dopo giorno stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi e continueremo a lavorare per esprimere in campo il miglior gioco possibile. - spiega Compagnon come si legge sul sito del club lagunare - Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol in arancioneroverde, un ringraziamento speciale a Yeboah per l'assist e Adorante per il prezioso velo. Venezia è una città splendida, troverò il modo nel prossimo futuro di scoprire le bellezze che offre."