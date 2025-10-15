TMW Pescara, Caligara: "

Fabrizio Caligara centrocampista del Pescara

"Sono contento di essere finalmente rientrato, purtroppo la stagione non è partita benissimo però mi è servito per lavorare e rimettermi a posto: non vedo l'ora, sabato, di fare i primi minuti con questa maglia. Qui ho trovato uno spogliatoio bellissimo, un gruppo unito, manca solo di toglierci qualche soddisfazione in campo. Ma sia chiara una cosa, guardare adesso la classifica è inutile, il campionato è lungo e ci sono ancora tantissime partite a disposizione: ora dobbiamo solo pensare a partita per partita, senza guardare in là, ora non ci sono da fare drammi né altro".

Aggiunge poi: Io Dobbiamo continuare con l'entusiasmo e la fame che ha mostrato la squadra dell'anno scorso, e il tutto già a partire dalla sfida di sabato contro la Carrarese, formazione fastidiosa: dobbiamo essere bravi ad approcciarla nella maniera giusta, le assenze fanno parte del gioco, ma siamo una squadra che ha qualità.

Conclude poi: "Quando si potrà vedere il vero Caligara? Spero già da sabato, lavoro per essere pronto il prima possibile. Mister Vivarini è molto preparato, è un piacere essere allenati da un tecnico così, e sono pronto a dare il mio contributo, un po' della mia esperienza".