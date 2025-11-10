TMW Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il comunicato

La notizia non lascerà sorpresi coloro che stanno seguendo il campionato di Serie B, perché, come noto, tra le panchine a rischio c'era quella del Pescara, con Vincenzo Vivarini che sembrava prossimo all'esonero dopo il ko di ieri contro il Monza, corsaro ieri allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' per 0-2. E adesso, il "passo in avanti" perché, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al trainer è stato comunicato appunto l'esonero: il comunicato ufficiale uscirà già in giornata, e sancirà dunque un nuovo corso in casa Pescara.

I nomi per la sua sostituzione son quelli già emersi, con la dirigenza che sembra però più orientata su una corsa a tre tra Pierpaolo Bisoli, Giorgio Gorgone e Francesco Modesto: ma per questo si dovrà forse attendere un giorno.