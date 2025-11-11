Orsolini capocannoniere: "I 9? Dovete chiedere a loro. Spero di prendere in giro Heggem"

“Questa domanda è da fare agli attaccanti, io mi limito a fare il mio e a fare più gol è possibile”. Riccardo Orsolini arriva a Coverciano da capocannoniere del campionato di Serie A, anche grazie allo scarso rendimento dei centravanti: “Nelle ultime tre stagioni sono andato in doppia cifra e sono felice di questo score: io penso a me e alla mia squadra, poi i problemi del campionato non lo so. Evidentemente le difese si sono rinforzate".

Con la Norvegia, il capitano del Bologna sfiderà il compagno di squadra Torbjørn Heggem, in quella che per gli azzurri è una missione apparentemente impossibile, ma prima c’è la Moldavia: “La gara di giovedì è insidiosa, da non sottovalutare e non prendere sottogamba. In queste partite hai solo da perdere e quindi massimo rispetto per tutti. Per me le partite in Nazionale si preparano da sole, non ho bisogno di motivazioni o spinte a dare di più. Quando si rappresenta l'Italia in un momento anche difficile le partite si preparano da sole, giovedì ci aspetta un'altra battaglia e poi parlerà il campo.

Con Heggem ne parliamo da qualche settimana: io gli dico che lo andiamo a prendere e lui risponde che la vede dura. Spero magari nel viaggio di ritorno di poterlo prendere in giro io. Personalmente ho una voglia matta di partecipare alla Coppa del Mondo, dentro di me c'è ancora quel Riccardo ragazzino che sognava di essere qui e quindi spero vivamente che quel sogno di realizzi".

La conferenza stampa di Orsolini