Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Lo avevamo anticipato proprio poco fa, e ora arriva l'ufficialità: nonostante un terzo posto in classifica, il Benevento ha deciso di esonerare mister Gaetano Auteri dalla guida della prima squadra, affidata ad Antonio Floro Flores.
Questa, la nota del club sannita:
"Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri.
La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores.
La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
