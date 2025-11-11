Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, ecco Raffaele Palladino: i dettagli del contratto e dello staff del nuovo allenatore

Atalanta, ecco Raffaele Palladino: i dettagli del contratto e dello staff del nuovo allenatore
Oggi alle 14:53Serie A
Ivan Cardia

Nel comunicato stampa con cui ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Palladino, che succede a Ivan Juric - esonerato ieri -, l’Atalanta ha rivelato anche alcuni dettagli sul contratto e sulla nuova avventura tecnica alla guida della squadra nerazzurra.

In particolare, fa sapere, la Dea, l’ex tecnico della Fiorentina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 che - ma questo non è specificato nel contratto - dovrebbe prevedere anche l’opzione per un’ulteriore stagione.

Ad affiancare lo staff di Palladino, un mix di collaboratori “personali” e di professionisti già legati all’Atalanta. In particolare, lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Continueranno a far parte dello staff tecnico: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

