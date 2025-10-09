Modena, Adorni: "Col Palermo sfida bellissima. Andremo là a giocarcela"

Sono bastate poche settimana per far sì che Davide Adorni prendesse il timone della difesa del Modena oggi primo nella classifica di Serie B.

Ospite delle colonne della Gazzetta di Modena è lo stesso ex Brescia a parlare della sua carriera e della sua nuova avventura in Emilia.

"Come mai non ho mai avuto una chance in club di primo livello? Confesso che a volte me lo sono chiesto anche io. Non ho risposte, se non che quando sei giovane l'occasione ti capita subito oppure devi poi scalare, come ho fatto io, dalla C2 alla B. Sono cresciuto nelle giovanili del Parma, poi un po' per le difficoltà della società e per qualche problema fisico ho iniziato a girare..".

Sul prossimo impegno in programma contro il Palemo, invece, dice: "Una sfida bellissima da vivere. In queste due settimane sistemeremo tutte le situazioni dal punto di vista fisico, poi andremo a giocarcela".