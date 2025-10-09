Bologna, Pobega è finalmente pronto: la sosta sarà utile a ritrovare la condizione

Secondo il Corriere dello Sport, Tommaso Pobega ha superato finalmente i suoi guai fisici e deve solo ritrovare la migliore condizione. Non soltanto perché alla ripresa dei giochi il Bologna dovrà affrontare il periodo più intenso della stagione, con partite ogni tre giorni tra campionato ed Europa League, ma anche perché è l’unico centrocampista di piede sinistro e poi perché per certi versi ha caratteristiche differenti soprattutto da Freuler e Moro.

Svizzero e croato hanno un maggiore senso della posizione, più palleggio e anche più geometrie, ma l’ex Milan assomiglia in parte a Ferguson per come sa attaccare la profondità e andare alla conclusione e per come sa abitare in area di rigore e sfruttare la sua struttura fisica nei colpi di testa.

Non bisogna dimenticare come Italiano lo abbia fortemente voluto l’anno passato e come lo abbia voluto di nuovo questa estate, dopo che il Bologna non lo aveva riscattato dal Milan ritenendo che i numeri fossero troppo alti. E lo stesso Pobega ha scelto ancora il Bologna per il suo futuro, rifiutando tutte le altre destinazioni. Il che ha portato se non addirittura costretto la società rossonera ad accontentarlo, con il dg rossoblù Sartori che a quel punto ha potuto rilevarlo con una cifra inferiore ai 5 milioni.