Rimini, report medico: rottura subtotale del crociato per Mattia Mini
TUTTO mercato WEB
Rimini F.C. informa che il calciatore Mattia Mini, a seguito di un infortunio occorso in allenamento, ha riportato la rottura subtotale del legamento crociato anteriore.
Il centrocampista classe 2006 sarà sottoposto a intervento chirurgico e solo successivamente sarà possibile definire con precisione i tempi di recupero.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Raspadori, pochi minuti ma buoni all'Atletico. Ma in Spagna si chiedono: serviva spendere 22 milioni?
Serie B
Serie C
Calcio femminile