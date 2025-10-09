Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco

Dalla Juventus al Nottingham Forest, la musica non è cambiata: Douglas Luiz non rientra nei piani dell'allenatore. Un anno fa, di questi tempi, il brasiliano faticava a integrarsi negli schemi di Thiago Motta, due presenze da titolare e in generale ogni chance mal sfruttata, fino all'arrivo degli infortuni a fare il resto.

Ma i numeri visti fin qui al suo ritorno in Inghilterra sono incredibilmente peggiori: tre presenze, una per competizione, altrettante panchine e l'ultima volta che lo si è visto in campo risale al 24 settembre, in Europa League contro il Betis. Poi lo stop per un infortunio al bicipite femorale.

Ange Postecoglou, allenatore del Forest, ha spiegato qualche settimana fa la sua situazione: "Dobbiamo solo stare molto attenti a come lo utilizziamo all'inizio dell'anno. Ovviamente ha avuto molti problemi l'anno scorso alla Juventus ed è arrivato tardi qui. Penso che stiamo procedendo con cautela".

La squadra nel frattempo sta affondando, penultima in classifica e con all'attivo giù un cambio in panchina, Postecoglou al posto di Espirito Santo, che però non sta dando miglioramenti significativi, anzi. 4 dei 5 punti totali conquistati sono arrivati col tecnico esonerato. Servirà pertanto il Douglas Luiz dei tempi dell'Aston Villa per aiutare il Forest a uscire dalle sabbie mobili. La domanda è: tornerà quello di due anni fa? La Juventus seguirà le evoluzioni da vicino, poiché direttamente interessata: acquistato per 51.5 milioni nell'estate 2024, i bianconeri lo hanno ceduto al Forest in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni ma legato alle presenze. L'obbligo scatterà alla 15ª partita da titolare nella quale avrà giocato almeno un tempo. Ne mancano 12.

DOUGLAS LUIZ - NOTTINGHAM FOREST

Presenze: 3

Da titolare: 3

Reti: 0

Assist: 1