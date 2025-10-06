Reggiana, si ferma il portiere Motta: possibile lesione muscolare e niente Under 21

Niente da fare per Edoardo Motta. Il portiere della Reggiana, grande protagonista nel derby contro il Cesena, non prenderà parte agli impegni della Nazionale Under 21, che affronterà Svezia (10 ottobre a Cesena) e Armenia (15 ottobre a Cremona), a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare subito il ritiro della formazione di Silvio Baldini.

Le prime diagnosi hanno evidenziato una lesione al quadricipite della coscia, ma occorreranno esami strumentali per conoscere con precisione l’entità e i tempi di recupero con il classe 2005 che dovrà probabilmente restare fermo due settimane e dunque sarebbe a rischio per la gara contro il Bari dopo la pausa come sottolinea La Gazzetta di Reggio.

Il portiere non è però l’unico giocatore a tenere in apprensione il tecnico Davide Dionigi: l’altro è quel Manuel Marras che da qualche tempo soffre per un problema al polpaccio, mentre per Danilo Quaranta sembra avvicinarsi il ritorno in gruppo dopo la pausa con le sue condizioni che saranno monitorate in questi giorni. Probabile che durante questa sosta venga anche organizzata un’amichevole per consentire a chi ha giocato meno, come Giangiacomo Magnani o Andrija Novakovich, di mettere minuti nelle gambe e portarsi al pari con gli altri come condizione fisica.