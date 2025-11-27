La Carrarese si prepara al Palermo. Calabro: "Con le squadre di Inzaghi, vietate disattenzioni"

Non solo mister Filippo Inzaghi. Anche in casa Carrarese, all'antivigilia della sfida contro il Palermo, si è tenuta la conferenza stampa del tecnico, con mister Antonio Calabro che ha fatto il punto della situazione in vista della 14ª giornata del campionato di Serie B.

"Il Palermo è una squadra fortissima, ricca di giocatori di livello assoluto e allenata da un vincente - dice Calabro ai canali ufficiali del club -. Non solo, rappresenta una delle piazze più importanti del nostro calcio e meriterebbe di tornare a vivere anche la nostra massima serie. A ogni modo, siamo fiduciosi di poterci giocare alla pari questa grande sfida, forti delle nostre convinzioni, delle nostre certezze e del grande lavoro svolto questa settimana. Siamo consapevoli di quanto sarà importante sfruttare le occasioni che ci capiteranno, mantenendo sempre le corrette distanze in campo e curando ogni minimo dettaglio, che sia tattico o di altro genere: in questa categoria non possiamo permetterci la minima disattenzione, a maggior ragione contro le squadre di Inzaghi. Ripeto però che andremo a Palermo con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti, cercando di disputare una grande partita",

Calabro si concentra quindi su quella che è stata la settimana della squadra: "Abbiamo lavorato duramente e con il giusto spirito tutta la settimana, contro la Reggiana certamente è mancato qualcosa negli ultimi trenta metri, ma nelle altre partite della stagione non avevamo mostrato una carenza su questo aspetto: l’ho interpretata più come una mancanza situazionale che come un difetto congenito. Comunque, sono felice che lo stato d’animo dei miei giocatori non fosse dei migliori al termine dell’ultima sfida, poiché significa che questi ragazzi ragionano con una mentalità vincente, pretendendo sempre molto in primis da loro stessi. Questo gruppo lavora sempre con mentalità e determinazione, allenandosi anche alle ingiustizie, agli imprevisti e alle difficoltà, che dobbiamo sempre mettere in conto, a maggior ragione in un campionato così livellato come il nostro".

Nota poi finale sulla condizione della rosa: "Fortunatamente tutti i giocatori della rosa saranno arruolabili per Palermo. È chiaro che a livello tecnico alcune saranno decisioni difficili, ma sono costretto a prenderle per il bene della squadra. Comunque, ben vengano problemi di questo genere, se così si possono chiamare, perché sapere di poter contare su tutti gli effettivi che ho a disposizione mi consente di avere una certa serenità nell’avvicinamento alla gara".