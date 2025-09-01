Ufficiale Sampdoria, colpo a sorpresa in difesa: dal Rostov arriva il centrale Hadzikadunic

La Sampdoria rinforza ulteriormente la propria difesa con l’arrivo del centrale Dennis Hadzikadunic dal Rostov. Lo svedese classe ‘98, come si legge sul sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, arriva a titolo definitivo in blucerchiato.

Cresciuto nel Malmo, il difensore si era trasferito in Russia nel 2018/19 e da allora ha collezionato 69 presenze con tre gol con la maglia del Rostov prima si tornare prima in Svezia per rivestire la maglia del club in cui è cresciuto (44 presenze e un gol) e poi giocare con il Mallorca (8 presenze nella seconda parte della stagione 2022/23) e poi all’Amburgo nelle ultime due stagioni dove ha disputato 52 gare con due reti. Ora si attende il comunicato della società ligure per conoscere i dettagli del contratto che lo legherà al suo nuovo club.