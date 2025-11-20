Hadzikadunic ai tifosi: "Finché sarete con noi daremo tutto per la nostra Bosnia"

Il difensore della Sampdoria Denis Hadzikadunic in un post sui propri profili social ha espresso le sue considerazioni per la qualificazione ai play off per il Mondiale del 2026 con la sua Bosnia Erzegovina dopo un 1-1 amaro in Austria che ha tolto alla formazione dell’ex Jugoslavia di staccare il pass diretto per il torneo iridato.

"Non riesco a scrivere nulla che possa esprimere il dolore e la tristezza che provo in questo momento. Non riesco nemmeno a descrivere la sensazione che ho nell'anima e nel cuore dopo queste ultime due partite. - scrive il classe ‘98 - Zenica è stata qualcosa che non avevo mai visto prima, gli spalti, i tifosi, la musica, l'atmosfera e i gigli. Gli stessi gigli a Vienna, di nuovo quella sensazione indescrivibile. Ci dispiace non aver potuto regalare a tutti una vittoria e abbiamo dato il massimo. Entreremo nei play off ancora più forti e promettiamo a tutti che, finché voi e il vostro supporto sarete qui, daremo tutto, ogni briciolo di forza, per la nostra Bosnia ed Erzegovina e il nostro popolo bosniaco-erzegovese. Grazie."

Ricordiamo che la Bosnia potrebbe essere un’avversaria dell’Italia nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. I sorteggi tenuti oggi infatti hanno accoppiato i balcanici con il Galles e la vincente di questa sfida incontrerà appunto la vincente fra gli Azzurri e l’Irlanda del Nord.

Tutte le sfide di semifinale playoff

Italia-Irlanda del Nord

Ucraina-Svezia

Turchia-Romania

Danimarca-Macedonia del Nord

Galles-Bosnia

Polonia-Albania

Slovacchia-Kosovo

Repubblica Ceca-Irlanda

Gli accoppiamenti per le finali.

Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia

Ucraina/Svezia - Polonia/Albania

Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo

Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda