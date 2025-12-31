Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Nicholas Ioannou rientra tra gli elementi potenzialmente in uscita dalla Sampdoria e accostati dai media a diversi club.
Secondo indiscrezioni raccolte da Sampdorianews.net, nell'ambiente mantovano non trovano finora riscontri i rumors su un interessamento per il difensore cipriota.
