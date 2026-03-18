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Bologna, domani c'è la Roma: a breve la conferenza stampa di Italiano
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Il Bologna si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, dopo l'1-1 della gara d'andata al Dall'Ara. Alle 19.00 odierne, Vincenzo Italiano presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala dello Stadio Olimpico. Diretta testuale a cura di TMW.
18.40 - A breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.
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