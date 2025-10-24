TMW Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst

La Sampdoria è pronta ad accogliere un nuovo ingresso nello staff tecnico. In attesa di conoscere sviluppi sulla vicenda legata al ritorno di Attilio Lombardo, la società ha aggiunto un tassello nella squadra che andrà a sostituire quella di Massimo Donati. Nella giornata di martedì il club blucerchiato ha presentato Angelo Gregucci, allenatore responsabile della prima squadra, e Salvatore Foti, allenatore in seconda, e in queste ore ha perfezionato l'innesto di Gauthier Vanderloock tecnico belga che entra con il ruolo di data analyst.

Chi è Vanderloock

Dopo aver allenato due anni nelle giovanili nell’Old-Heverlee Leuven è passato ad essere video analyst per la stessa formazione belga prima di passare all’Anderlecht dove ha svolto la stessa mansione prima nelle formazioni giovanili e poi nella prima squadra fino a marzo 2025 quando è passato nella MLS e più precisamente all’Atlanta United FC come Head Video Analyst. Adesso una nuova esperienza nella Serie B con la formazione blucerchiata.

Lo staff blucerchiato

Vanderloock, 30 anni, va ad aggiungersi a Nicola Pozzi, ex attaccante doriano che avrà la mansione di collaboratore tecnico oltre ai confermati Paolo Bertelli, Alberto Berselli, entrambi preparatori atletici, Alessandro Giuliani, preparatore dedicato al recupero degli infortunati, Walter Bressan, preparatore dei portieri, e Marco Ferri, match anaylst.