TMW Radio De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli, cosa fare dopo il ko in Champions in vista del Napoli?

"La mia idea è che stiamo sottovalutando molto l'assenza di Rrahmani, deli problemi avuti da Buongiorno, quindi i problemi dei punti cardine della difesa. La squadra ha perso delle certezze che ne hanno minato forse la fiducia. Per quello che costituiscono Rrahmani, Buongiorno, Lobotka, come sicurezza dal punto di vista difensivo e di copertura e recupero, credo che stia costando molto al Napoli. Il mercato è stato importante, ha colmato dei vuoti nella rosa ma la convinzione di aver raggiunto un livello alto ha fatto abbassare un po' la tensione all'interno della squadra".

Soffre il doppio impegno Conte, oppure sono i problemi di inserimento dei nuovi a incidere?

"Un allenatore, dopo la partita, deve dare comunque delle spiegazioni, probabilmente non si esprime sempre il proprio pensiero nella maniera più compiuta. Il ko col PSV è stato imbarazzante, penso che Antonio è consapevole che nessuno gli chiede di vincere la Champions. Un conto è fare un buon percorso e fare un ottimo campionato, un conto è vincere la Champions ma non è questo l'obiettivo. Si è alzato il livello della rosa ma non in modo tale per vincere il campionato. Ci si aspettava qualcosa di più dall'inserimento dei nuovi. Gli manca lavorare con un'ossatura chiara di squadra rispetto a un percorso normale".

E ora serve una reazione con l'Inter:

"Spero che Conte recuperi innanzitutto Hojlund, perché è una squadra monca se non punge davanti. Perde forza, convinzione, certezze in questo modo. Lucca al momento non è il prototipo di calciatore che può aiutare il Napoli. E' ancora giovane e non ha vissuto grandi esperienze prima".