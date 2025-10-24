La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero

Con l'avvento della nuova proprietà, in casa Ternana, nei giorni scorsi, si è tenuta la conferenza stampa attraverso la quale i nuovi volti si sono presentati alla piazza: tra questi, anche l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che, come detto dalla dottoressa Laura Melis, madre della presidente Claudia Rizzo, gestirà, insieme al team, tutta quella che sarà la campagna acquisti. Proprio Ferrero, però, è stato piuttosto loquace nel corso della conferenza, tanto da non essere sfuggito alla Gialappa's Band.

Il video della conferenza è finito sul Gialappa’s Show a TV8, commentato ironicamente appunto dal duo comico che ha accusato Er Viperetta di aver rubato troppo spesso la scena a Rizzo. "Il ritorno del Viperetta Massimo Ferrero nel calcio: più che un ritorno, un sequel che nessuno aveva chiesto… ma che sotto sotto volevamo tutti", il commento al video. Che sotto, riproponiamo.