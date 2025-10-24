Zoff: "Fascia di capitano a Yildiz, non capisco. Per me è un errore, pressioni esagerate"

Dino Zoff, intervistato da Tuttosport, dimostra di non gradire la scelta di affidare la fascia di capitano a Kenan Yildiz: "Questa cosa non l’ho affatto capita. Perché gli hanno dato la fascia a capitano? Per me è un errore dare la fascia da capitano a un ragazzo così giovane, caricandolo di responsabilità e pressioni esagerate. Oltretutto in rosa ci sono sicuramente elementi più esperti che possono ricoprire il ruolo senza appesantire il percorso di crescita di Yildiz".

Alla domanda sulle ambizioni della Juventus, Zoff ha risposto che, se la squadra giocherà in modo compatto e solido come mostrato a Madrid, potrà recuperare in classifica e lottare per il vertice. Ha specificato che questo non significa vincere il campionato, per il quale ritiene manchi ancora qualcosa, ma almeno competere per le posizioni di testa.

Interrogato sul trittico di partite in arrivo (Lazio-Udinese-Cremonese) come possibile occasione per fare bottino pieno, ha confermato che è l'occasione giusta, ma ha messo in guardia dal sottovalutare gli avversari. Ha ricordato che altrimenti si rischiano "brutte figure", come è già accaduto nelle gare contro Verona e Como. Ha concluso ribadendo che, potenzialmente, sono tre sfide che i bianconeri possono affrontare con fiducia e che si deve ripartire dalle buone premesse viste contro il Real Madrid per dare continuità alle prestazioni.