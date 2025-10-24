TMW Radio Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."

L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà.

Napoli, cosa fare dopo il ko in Champions in vista del Napoli?

"E' lo storico di Conte che parla. Quando ci sono due competizioni importanti, non ho memoria di un percorso senza difficoltà di Conte. Forse tende un po' a esaurire le energie nervose dei giocatori con tre impegni a settimana. L'ho sentito nel post-gara dove si è tirato in ballo qualche giocatore, mna credo siano stati presi in accordo col tecnico. Ora però ritorna il problema di Conte, non ho memoria di un percorso senza intoppi in una stagione con campionato e coppa".

E ora serve una reazione con l'Inter:

"Chivu ha preso in mano l'Inter. La comunicazione poi è nettamente migliorata. C'era qualche dubbio all'inizio su qualche dettame che voleva inserire in questa Inter, ma ora è diventato credibile all'interno dello spogliatoio. Ora sta bene l'Inter, e non ha fatto sfracelli. E' rimasto lo spirito di chi ha fame e vuole ancora primeggiare. Cosa che invece è stato un grido d'allarme di Conte in casa Napoli. Faccio fatica a capire come possa aver perso in così poco tempo il Napoli il vantaggio sulla concorrenza".