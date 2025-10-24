Genoa, di corsa verso il rinnovo: Martin e Thorsby pronti a legarsi ancora in rossoblù

Due giocatori in cerca di rinnovo. Il Genoa ovviamente pensa al campo con la squadra di Vieira impegnata dopodomani al "Grande Torino" contro i granata di Marco Baroni per cercare la prima vittoria in campionato. Dietro alle scrivanie invece si inizia a pensare ai profili i cui contratti andranno in scadenza il prossimo giugno. Fra questi ci sono Morten Thorsby e Aaron Martin. Il centrocampista norvegese e l'esterno spagnolo sono legati al club più antico d'Italia fino a giugno 2026 con opzione per un rinnovo annuale.

Pochi minuti per il norvegese, due panchine di fila per lo spagnolo

Pedine molto importanti nella scacchiera di Patrick Vieira anche se per il momento stanno trovando poco minutaggio. In primis il mediano che è chiuso dalla coppia formata da Frendrup e Masini ma anche il terzino sinistro che, dopo aver giocato da titolare sia in Serie A che in Coppa Italia, è rimasto in panchina nella trasferta di Napoli e nella gara casalinga contro il Parma senza entrare in campo.

Si parla di rinnovo

Tanta corsa in campo uno, tante sgroppate e assist l'altro. In un modo o nell'altro sia Thorsby che Martin hanno macinato chilometri sul terreno di gioco e ora corrono verso il rinnovo. La società mostra loro fiducia lavorando ad un possibile prolungamento. Si parla almeno di una stagione con un ritocco verso l'alto dell'ingaggio.