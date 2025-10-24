Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Con la consapevolezza di un pubblico sempre più numeroso negli stadi, aumentato del 50% rispetto a tre anni fa, come ha fatto sapere la Lega Pro in una nota ufficiale, ecco che la Serie C si appresta a vivere l'11ª giornata del campionato, che prenderà il via questa sera e si concluderà poi - come di consueto - nella serata di lunedì 27 ottobre. Da segnalare che proprio ieri alla Triestina sono stati comminati altri tre punti di penalizzazione, che portano quindi a -23 la formazione alabardata, prossima al confronto con le Dolomiti Bellunesi.
Di seguito, il programma, con classifiche aggiornate:
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Novara-Virtus Verona
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe
Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane
Ore 17.30 Renate-Lecco
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Dolomiti Bellunesi 10, Virtus Verona 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Lumezzane 7, Pro Patria 7, Triestina -7
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres
Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera
Ore 14.30 Ternana-Arezzo
Ore 17.30 Campobasso-Rimini
Ore 17.30 Carpi-Gubbio
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Campobasso 15, Carpi 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Foggia Team Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno
Ore 14.30 Cavese-Crotone
Ore 17.30 Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Team Altamura 11, Sorrento 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Trapani 8, Cavese 8, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
