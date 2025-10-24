Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Con la serata odierna, venerdì 24 ottobre, si alza il sipario sul campionato di Serie B, giunto adesso alla 9ª giornata, che anticipa poi il turno infrasettimanale previsto per la prossima settimana: a far da apripista a questa giornata, la sfida di questa sera che si giocherà allo stadio 'Braglia', dove i padroni di casa del Modena - per altro primi in classifica - riceveranno la visita dell'Empoli. Chiusura di turno, poi, con le due gara di domenica, che vedranno in campo il Bari, in quello che a oggi è a tutti gli effetti uno scontro salvezza.
Intanto, riportiamo quello che è il programma completo del turno:
9ª GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025
Ore 20.30 Modena - Empoli
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 15.00 Avellino – Spezia
Ore 15.00 Monza – Reggiana
Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
Ore 15.00 Südtirol - Cesena
Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
