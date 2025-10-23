Sampdoria, allenamento pomeridiano: gestione per Pedrola, differenziato per Pafundi

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Frosinone, 9.a giornata della Serie BKT, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Dopo una fase di video-analisi prima e di attivazione poi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul campo principale del “Mugnaini” un lungo allenamento pomeridiano caratterizzato da possessi, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Gestione per Estanislau Pedrola; percorso di recupero per Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Riposo per Giorgio Altare, fermato dall’influenza, anche se il difensore comunque non è in lista. Domani, venerdì, è in agenda la seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.