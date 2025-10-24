L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli

L’Inter dopo la rete di Adzic nello scontro diretto con la Juventus ha completato una sorta di rivoluzione copernicana. Sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, un solo gol subito, ben diciotto gol segnati. È con la forza di questi numeri che la squadra di Cristian Chivu si prepara ad affrontare domani il Napoli nell’anticipo serale del Maradona. Gli azzurri di Antonio Conte, ex della partita, sono una belva ferita. Nell’ultima uscita in campionato sono stati colpiti dalla stilettata del cholito Simeone, mentre in Champions League è arrivato il rotondo 6-2 contro il Psv Eindhoven. Batosta tanto clamorosa quanto inaspettata. Soprattutto per le proporzioni del punteggio. Domani sarà un match per cuori forti.

Rebus attacco per Chivu. Ballottaggio a tre per due posti

L’Inter sta diventando una macchina da gol. I nerazzurri segnano a raffica e hanno un reparto offensivo caldo come una stufa. Non c’è Thuram ma Lautaro Martinez insieme a Bonny e Pio Esposito stanno riprendendo presente. Rispetto all’anno scorso si è passati dalle tenebre più cupe alla luce più accecante. I fari di Chivu ora sono proprio sulla scelta delle due punte chiamate a scardinare la difesa degli azzurri. Lautaro Martinez ci sarà e aspetta di conoscere il suo partner offensivo nel 3-5-2. La rete di Bonny a Roma fa alzare leggermente le quotazioni dell’ex attaccante del Parma. Ma il dubbio aleggia ancora nell’aria di Appiano Gentile.

Gestione delle risorse per Chivu. Cambi in arrivo post Champions

La partita con l’Union Saint Gilloise ha permesso a Chivu di far rifiatare alcuni giocatori chiave. Rispetto al match di Champions League dovrebbero ritornare dal primo minuto Dimarco, Barella e Mkhitaryan. Cambi anche in difesa con Acerbi e Akanji pronti a riprendersi il posto da titolare. La forza dell’Inter in quest’ultimo mese e mezzo è stata soprattutto la disponibilità di tutti nel voler correre un metro in più per il compagno. Sommer poi ha ritrovato lo smalto che sembrava essersi consumato. Anche se il Napoli al Maradona non è come le precedenti avversarie.