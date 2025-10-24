Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia

Sfida dal sapore d’alta classifica (e di riscatto) al “Braglia”, dove il Modena ospita l’Empoli in una gara che promette battaglia. I canarini di Sottil, vera e propria sorpresa di questo avvio di stagione, scenderanno in campo per difendere il primato in classifica, con due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che è il Palermo, contro il quale è arrivato un pareggio nell'ultima giornata. Dall'altra parte i toscani di Dionisi, che ha esordito con un pari casalingo contro il Venezia, sono alla ricerca dei tre punti per lasciare la metà della classifica e rilanciarsi in ottica playoff.

COME ARRIVA IL MODENA - Con il miglior attacco e la miglior difesa di questo campionato, i gialloblu sono al momento la squadra da battere. Con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque e nessuna sconfitta in stagione, gli uomini di Sottil vogliono continuare a stupire e a guardare tutti dall'alto. Superato l'esame Palermo, con un pareggio importantissimo su uno dei campi più complicati della B, i canarini cercano i tre punti tra le mura amiche.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Dopo l'esonero di Pagliuca e la prima panchina di Dionisi, i toscani devono rialzare la testa per riscattare un avvio complicato, con solo due vittorie e un ben poco esaltante dodicesimo posto al pari del Sudtirol, con cui gli azzurri hanno vinto la loro ultima sfida, lo scorso 5 ottobre.