Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste

"Abbiamo varie trattative avviate, non solo quella di Giunti. Le entrate non saranno subordinate alle uscite, vi ricordo che abbiamo preso Tumbarello e Calapai senza prima fare uscite. Inoltre, a sessione estiva conclusa, abbiamo tesserato anche Megelaitis e Tozzuolo. Non abbiamo mai avuto problemi di soldi, ci tengo a precisarlo": così, dopo il netto e rotondo successo sul Forlì, il Direttore Generale del Perugia Hernan Garcia Borras.

E proprio sul mercato, emergono interessanti indiscrezioni, perché una delle trattive avviate sembra essere quella che porta a Eetu Vertainen della Triestina, ultima in classifica nel Girone A di Serie C a causa dei 23 punti di penalità rimediati dall'estate. Stando infatti a quanto riporta il sito calciogrifo.it, ci sarebbe un accordo di massima tra le due società, con gli umbri che verserebbero nelle casse degli alabardati 150.000 euro, ma la trattativa stenta a decollare; il motivo è svelato da trivenetogoal.it, e riguarda la volontà del giocatore. Che lascerebbe Trieste solo in caso di offerte dall'estero o da un club di categoria superiore.

Non resta quindi che attendere eventuali sviluppi, anche se il Perugia sta ovviamente sondando anche altri profili per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa con il bomber finlandese non decollasse. Sarebbe forse più problematico, per la Triestina, rimpiazzarlo.