Venezia in piazza per gli auguri di Natale. Antonelli: "L'unione tra tutti, è una marcia in più"

Come si legge sui canali ufficiali del club, questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, il Venezia "ha celebrato insieme ai propri tifosi il tradizionale momento dedicato agli auguri di Natale, un’occasione di incontro e condivisione tra squadra e tifosi arancioneroverdi", che ha visto coinvolta chiaramente anche la dirigenza della società lagunare. Come si legge, "durante l’evento, i presenti hanno potuto incontrare da vicino i giocatori, scattare fotografie, ricevere autografi e vivere momenti di autentica vicinanza con la squadra; in scaletta anche un simpatico quiz a premi tra giocatori e piccoli grandi tifosi. È stato anche possibile acquistare il merchandising ufficiale e i biglietti per la sfida Venezia FC - Virtus Entella, in programma sabato 27 dicembre alle 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo".

Non sono quindi mancate le parole, dal palco dello Sporting Director & General Manager Filippo Antonelli: "È sempre speciale incontrare i nostri magici tifosi, soprattutto in questo periodo che ci avvicina al Natale. Sentirli così vicino ci fa capire quanto questa gente tiene alla società. L’unione tra squadra, dirigenza, istituzioni e tifosi rappresenta la marcia in più che possiede questo club. Tanti auguri di Buon Natale a tutti!".

Gli ha fatto eco il Technical Director Cristian Molinaro, "la sensazione che si vive al Venezia FC è sempre stupenda: sentire l’unione che si crea tra tifosi, società e squadra è qualcosa di emozionante. È sempre bellissimo percepire tutta la passione che la gente di Venezia ti trasmette, dal campo e dagli spalti si vive davvero un’emozione unica", ma anche mister Giovanni Stroppa, che si è così espresso: "Sportivamente parlando passeremo un Natale sereno, mi auguro anche che per la partita di sabato 27 dicembre lo Stadio Penzo sarà pieno, la Curva Sud è già sold out. La squadra ha bisogno di tutto il vostro calore, vi aspetto numerosi. Tantissimi auguri di buon Natale!”.

Ha chiuso poi capitan Michael Svoboda: “Sono qua a Venezia da tanti anni e ormai si può dire che mi sento un po’ veneziano anche io. Ogni partita posso respirare l’amore dei tifosi che qui in laguna è unico".