Trionfo Napoli in Supercoppa, Mauro: "Partita perfetta e un Hojlund straordinario"

Massimo Mauro ha parlato a SportMediaset dopo il convincente successo del Napoli contro il Bologna in Supercoppa Italiana. Queste le sue parole in merito al trionfo azzurro: "Veramente una bellissima partita. Abbiamo visto una squadra allenata bene, con prodezze individuali dei giocatori e col Bologna che non ha mai impensierito gli azzurri, anche perché i centrali sono stati perfetti, fra cui Juan Jesus che quando chiamato in causa non sbaglia mai".

E' quella difensiva la chiave della vittoria del Napoli?

"Per me si può dire che i difensori del Napoli sono stati straordinari nel non far giocare gli attaccanti del Bologna. Il Napoli ha fatto la partita perfetta. I gol poi sono arrivati da due prodezze personali, ma è questo il bello del calcio, che un singolo può cambiare le sorti della partita".

Cosa pensa di Hojlund e Neres?

"Hojlund è un centravanti straordinario, non tanto per quello che fa davanti alla porta ma per come fa giocare la squadra, vede sempre il compagno per la sponda e fa grandi movimenti. Neres? Sul gol di stasera invece secondo me nessun allenatore ci mette mano, è la giocata del singolo. Conte ha inciso sulla testa del brasiliano, però".